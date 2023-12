ioneer Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen bezüglich der Ioneer-Aktie ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten gemessen haben. Auch in den Diskussionen der letzten zwei Tage wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung das Label "Schlecht". Insgesamt wird Ioneer in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ioneer-Aktie beträgt derzeit 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 50). Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Ioneer.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Ioneer-Aktie von 0,145 AUD eine Entfernung von -61,84 Prozent vom GD200 (0,38 AUD) und signalisiert somit "Schlecht". Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,15 AUD auf, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Ioneer-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Ioneer.