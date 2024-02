iokoo: Die revolutionäre Verbindung von KI und menschlichem Fachwissen bei der Computer-Fehlerbehebung

Paris (ots/PRNewswire) -iokoo, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Computer-Fehlerbehebung, kündigt heute die Einführung seiner einzigartigen Lösung an, die generative künstliche Intelligenz und menschliches Fachwissen kombiniert. Diese hochmoderne Technologie wurde speziell für die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen, Einzelhändlern, Fachmännern und Selbstständigen rund um die Uhr gerecht zu werden.Als Journalist können wir Ihnen ein kostenloses Standard-Benutzerkonto mit unbegrenztem Zugang zur Verfügung stellen, mit dem Sie die Leistungsfähigkeit unseres Dienstes testen und bewerten können. Kontaktieren Sie uns unter feedback@iokoo.co!„Unsere Aufgabe bei iokoo ist es, schnelle, effiziente und personalisierte Computerhilfe zu leisten", sagt der Markenleiter von iokoo. „Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der generative KI im Einklang mit unseren erfahrenen Technikern zusammenarbeitet, um einen unvergleichlichen Service zur Behebung von Computerproblemen anzubieten."iokoo zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Computerprobleme zu strukturieren und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Kunden können mit der KI interagieren, um sofortige Hilfe zu erhalten, oder sich bei komplexeren Fällen an einen menschlichen Techniker wenden.Mit wettbewerbsfähigen Preisen und flexiblen Abonnements macht iokoo Computerwissen für alle zugänglich. Jahres- oder Monatsabonnements bieten Zugang z u unbegrenztem KI-Techniksupport, 7 Tage die Woche während der Bürozeiten zur Verfügung steht. Ein Techniker in Frankreich ist innerhalb von 15 Minuten nach Erstellung eines Tickets für eine Störung einsatzbereit.„Wir bei iokoo wissen, wie wichtig eine zuverlässige und ansprechenden Computer-Fehlerbehebung für kleine Unternehmen ist. Unser Ziel ist es, Unterbrechungen zu minimieren und die Produktivität zu maximieren", fügt Gwennhaël Audran, der Markenleiter von iokoo, hinzu.Bei iokoo verstehen wir die Bedeutung einer zuverlässigen und ansprechenden IT-Hilfe für kleine UnternehmenWeitere Informationen über iokoo und seine Dienstleistungen finden Sie unter iokoo.co. Vergessen Sie nicht, Ihr Konto mit unbegrenztem Zugang unter feedback@iokoo.co zu beantragen!Über iokooiokoo ist eine Tochtergesellschaft der NowBrains Group und weltweiter Pionier bei der Bereitstellung von Lösungen zur Computer-Fehlerbehebung, die KI und menschliches Fachwissen integrieren. Iokoo ist auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet und hat sich zum Ziel gesetzt, die IT-Verwaltung mit innovativen und zugänglichen Lösungen zu vereinfachen.PressekontaktVincent Pons – Marketing Direktor der NowBrains GroupE-Mail: vincent.pons@nowbrains.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2345376/iokoo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iokoo-die-revolutionare-verbindung-von-ki-und-menschlichem-fachwissen-bei-der-computer-fehlerbehebung-302068685.htmlPressekontakt:+33(0)786724484Original-Content von: iokoo, übermittelt durch news aktuell