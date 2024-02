infas Holding Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die aktuelle Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu beurteilen. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Infas wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12,5 Punkten, was bedeutet, dass die Infas-Aktie überverkauft ist. Damit erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 liegt bei 55, was bedeutet, dass Infas hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Infas eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Infas wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,56 EUR mit dem aktuellen Kurs (3,06 EUR) eine Abweichung von -14,04 Prozent hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 3,14 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Infas. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.