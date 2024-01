infas Holding Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Infas wurde von Infas mit Blick auf die Diskussionen im Internet als neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für Infas wurde der 7-Tage-RSI mit 56,52 Punkten bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 60,23, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Infas in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht wird Infas auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,67 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,14 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,44 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 3,38 EUR unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.