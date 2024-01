infas Holding Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Infas-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,69 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,14 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (3,4 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,14 EUR darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Infas-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infas liegt bei 58,62, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,12 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Es gab in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich.

Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Infas-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung.