infas Holding Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für die Infas-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage derzeit 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der mit einem Wert von 54,17 ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Infas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,7 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3,2 EUR weicht davon um -13,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 3,41 EUR und einem Abweichung von -6,16 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen über Infas in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch unsere Redaktion führt. Insgesamt ist die Aktie von Infas aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Infas. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Infas in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für Infas eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Anlegerstimmung und dem Stimmungsbild in den sozialen Medien.