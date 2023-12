indiemiconductor Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Indie Semiconductor-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 16 USD, was einem Aufwärtspotential von 88,9 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,47 USD. Insgesamt erhält Indie Semiconductor somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität der Aktie war rückläufig, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Indie Semiconductor von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Indie Semiconductor-Aktie sowohl im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen als auch zu den letzten 50 Handelstagen über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Indie Semiconductor-Aktie von Analysten als "Gut" bewertet, während die Stimmung der Anleger uneinheitlich ist und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet.

