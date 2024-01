inTest Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Intest zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Stimmungsänderung in den letzten Monaten geführt hat. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intest ist mit 14 unterbewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche als positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intest-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Intest in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Intest mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Intest in Bezug auf Sentiment, KGV und RSI insgesamt positiv bewertet wird, während die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht eingestuft wird.

