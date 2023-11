inTest Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Dividende von Intest wird derzeit mit einer Rendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Intest war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Intest gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie hat Intest im vergangenen Jahr eine Rendite von 96,67 Prozent erzielt, was 84,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Intest aktuell um 90,76 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Intest von 13,01 USD sich mit -28,59 Prozent Entfernung vom GD200 (18,22 USD) in einem negativen Bereich befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 13,66 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Intest-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.