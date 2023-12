inTest Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Intest beträgt das aktuelle KGV 14. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 68. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Intest damit unterbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut".

Die Aktie von Intest hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 96,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" 96,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 6,06 Prozent, wobei Intest aktuell 90,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Intest in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält von uns dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Intest führt bei einem Niveau von 57,89 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,59 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fundamentaldaten von Intest auf eine Unterbewertung hindeuten, während die Aktie in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und das Marktsentiment positiv bewertet wird. Die technische Analyse zeigt eine neutrale Einschätzung. Investoren sollten diese Informationen bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.