inTest Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Intest. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 77,37 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Intest momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 53,74, was bedeutet, dass Intest weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Intest eingestellt waren. An einem Tag drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen, ohne negative Äußerungen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Intest daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 96,67 Prozent erzielt, was 87,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,39 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,05 Prozent, wobei Intest aktuell 70,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Intest liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.