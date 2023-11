Gersthofen, 6. November 2023Seit 40 Jahren ist die impuls Finanzmanagement AG erfolgreich als Versicherungsmakler tätig, mit über 100.000 zufriedenen Kunden. Jetzt geht es weiter digital in die Zukunft. Das Unternehmen hat ein innovatives digitales Ökosystem eingeführt, das auf der Marketing Automation Plattform HubSpot basiert und den Fokus auf einen hybriden Vertriebsansatz und Inbound Marketing legt.Mit neuer Website noch persönlicherDie komplett überarbeitete Website stellt unsere Expertise, in Person unserer top-ausgebildeten Berater, in den Fokus und soll deren Sichtbarkeit und Reichweite ausbauen. Durch diesen strategischen Schritt möchten wir unsere Kunden dort abholen und unterstützen, wo sie sich heute bewegen - im Netz. Digital sichtbar zu sein, ist heute entscheidend, um den Bedürfnissen unserer Kunden in der digitalen Welt gerecht zu werden.Der schnelle Weg zum persönlichen BeraterÜber unsere Beraterseiten können unsere Kunden auf schnellstem Weg mit ihrem persönlichen Berater in Kontakt treten. Wir glauben fest daran, dass persönliche Beratung und individuelle Lösungen die Schlüssel zu langfristiger Kundenzufriedenheit sind. Mit diesem Ansatz stärken wir unsere Position als "Versicherungsmakler vor Ort" und bekräftigen unser Engagement für eine persönliche Kundenbetreuung auf höchstem Niveau.Ein zentrales Element dieses aufregenden Schritts in die digitale Zukunft ist die Integration eines hybriden Vertriebsansatzes. Der Kunde hat die Wahl: Entweder, er lässt sich durch unsere rund 100 eigenen Berater vor Ort betreuen, oder wendet sich online an uns, zum Beispiel über unseren Chat oder andere digitale Kanäle. So kann jeder Kunde die Art der Kommunikation und Interaktion wählen, die am besten zu ihm passt.Traditioneller Service und modernste Technologie vereintFür uns ist es wichtig, dass die Kunden ihren Weg zu uns finden, weil sie unsere Expertise schätzen. Deshalb setzen wir zukünftig verstärkt auf eine Inbound-Marketing-Strategie, die es uns ermöglicht, Kunden auf natürliche Weise anzuziehen. Somit gehört zu unserer Website beispielsweise auch ein Ratgeber, in dem wir wichtige und für die Kunden relevante Versicherungsthemen einfach erklären. Durch kanalübergreifend gesteuerte Kundeninteraktionen können wir außerdem Kundenbedürfnisse besser vorhersagen und erfüllen."Mit unserem digitalen Ökosystem setzen wir auf die beste Kombination aus traditionellem persönlichem Service und modernster Technologie", sagt Inger Mörkved, Leiterin Online Marketing bei impuls Finanzmanagement AG. "Dies ermöglicht uns, auf die individuellen Präferenzen unserer Kunden einzugehen, damit sie zur richtigen Zeit von den richtigen Beratern beraten und betreut werden.""Den Kunden dort begegnen, wo sie sich bewegen"Oliver Piendl, Vorstand der impuls AG, fügt hinzu: "Unsere neue Website und unser digitales Ökosystem ist ein klares Bekenntnis zur Kundennähe. Wir möchten sicherstellen, dass wir unseren Kunden dort begegnen können, wo sie sich heute bewegen - im Netz. Das ist entscheidend für eine zeitgemäße und kundenorientierte Dienstleistung."Die impuls Finanzmanagement AG ist bereit, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen. Wir laden unsere Kunden, Partner und Interessenten herzlich ein, den Weg mit uns zu gehen und unsere Website zu besuchen, um sich selbst von der neuen Versicherungswelt und unseren Services zu überzeugen.Über impuls Finanzmanagement AGDie impuls Finanzmanagement AG ist ein renommierter Versicherungsmakler mit Sitz in Gersthofen, Deutschland. Seit 1984 ist das Unternehmen erfolgreich in der Bereitstellung von Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden tätig und betreut mehr als 100.000 Kunden. Mit einem Team von knapp 100 erfahrenen Beratern setzt impuls auf persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Versicherungslösungen.Pressekontakt:Inger MörkvedLeitung Online Marketingimpuls Finanzmanagement AGTelefon: 0821-90645 734E-Mail: ie.moerkved@impuls.comWebsite: www.impuls.com