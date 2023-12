ikeGPS Aktie: Das ist ein Knall!

In den letzten Wochen gab es bei Ikegps keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Ikegps wurde besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ikegps-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ikegps-Aktie verläuft derzeit bei 0,65 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,44 AUD aus dem Handel ging, wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Ikegps auf Basis der aktuellen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.