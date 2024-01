icentury-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Icentury-Aktie hat in verschiedenen Kategorien eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,35 Prozent gezeigt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite 23,84 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich eine Abweichung von -10,91 Prozent aufweist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in allen analysierten Kategorien ein "Schlecht"-Rating.

