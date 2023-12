icentury Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Unternehmen Icentury weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. In Anbetracht dessen wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Icentury eine Performance von -19,83 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 24,49 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -44,32 Prozent im Branchenvergleich für Icentury. Im Sektorvergleich liegt die durchschnittliche Rendite des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors bei 10,17 Prozent, wobei Icentury um 30 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend neutrale Themen und Kommentare zu Icentury veröffentlicht. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Icentury 0,11 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,125 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,64 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,11 HKD eine positive Entwicklung von +13,64 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Icentury als "Gut" bewertet.