icentury Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Icentury im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,74 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat dagegen eine mittlere Rendite von 7,09 Prozent erzielt, wobei Icentury mit einer Rendite von 28,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icentury liegt bei einem Wert von 1, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,92 deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt Icentury eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Icentury derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,08 Prozent. Daher erhält die Icentury-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.