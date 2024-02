icentury Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Icentury wurde der RSI über einen Zeitraum von 7 Tagen und von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Icentury-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass die Aktie überkauft ist und somit ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Icentury daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Icentury bei 0,092 HKD liegt, was -16,36 Prozent unter dem GD200 (0,11 HKD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,1 HKD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -8 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Icentury-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Icentury eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Abschließend wird die Dividendenrendite von Icentury im Vergleich zum Branchendurchschnitt bewertet. Auf Basis der aktuellen Kurse beträgt die Dividendenrendite 0 %, was 6,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.