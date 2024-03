icad Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "iCAD":

Der Aktienkurs von Icad verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,86 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um 4677,91 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -4659,05 Prozent für Icad. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 1420,67 Prozent im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Icad mit 1401,81 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Icad in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Icad-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt, was einem Unterschied von -14,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 1,56 USD, was einem geringen Unterschied von -0,64 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für Icad. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Icad in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Icad in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Icad mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 2,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Gesundheitstechnologie" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.