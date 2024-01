icad Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "iCAD":

In den letzten zwölf Monaten wurden für Icad 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Icad. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3,17 USD. Dies würde einem möglichen Anstieg um 90,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,66 USD) entsprechen, was einer "guten" Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Icad-Aktie von den Analysten also eine "gute" Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Das ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "neutrale" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Icad liegt bei 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologie-Branche liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich aktuell ein Wert von 67,74, was auf eine "neutrale" Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine "neutrale" Bewertung.