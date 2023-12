icad Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "iCAD":

Die Beurteilung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Icad auf sozialen Plattformen überwiegend negativ bewertet. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Icad diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Icad derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 88,68% liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Laut langfristiger Analystenmeinung wird die Icad-Aktie positiv bewertet, mit insgesamt 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,17 USD, was auf eine potenzielle Performance von 113,96 Prozent hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,48 USD liegt. Dies deutet auf eine negative Abweichung hin und führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,54 USD, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.