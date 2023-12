icad Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "iCAD":

Die technische Analyse der Icad-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,74 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,88 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +8,05 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,5 USD, was einem Abstand von +25,33 Prozent zur Aktie entspricht, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Stimmung bei den Anlegern ergibt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Medien neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Icad-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für die Icad-Aktie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Icad im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".