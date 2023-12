iZafe ABries B Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Izafe Ser B derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,288 SEK) um +10,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,32 SEK, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit die Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Izafe Ser B können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Izafe Ser B beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Izafe Ser B als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 11,63 und der RSI25 67,92, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.