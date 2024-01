iX Biopharma Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Ix Biopharma basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,06 SGD, während der Aktienkurs (0,045 SGD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,04 SGD, was einer Abweichung von +12,5 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite von Ix Biopharma in den letzten 12 Monaten bei -65,12 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Arzneimittel-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,31 Prozent, wobei Ix Biopharma mit 70,43 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ix Biopharma liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 45,45 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basiert daher auf einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Ix Biopharma in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Ix Biopharma in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.