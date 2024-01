iX Biopharma Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten 30 Tagen zeigt keine auffälligen Veränderungen. Die Anleger haben weder mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ix Biopharma-Aktie führt.

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Ix Biopharma diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen anhand der Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Der RSI der Ix Biopharma liegt bei 40, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Ix Biopharma derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,046 SGD liegt, was einer Abweichung von -23,33 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 SGD, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".