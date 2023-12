iX Biopharma Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der Ix Biopharma liegt bei 38,46 und wird somit als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 48 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier für die Ix Biopharma-Aktie betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,07 SGD, was einem deutlichen Abweichungswert von -32,86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,047 SGD entspricht. Daher erhält die Ix Biopharma-Aktie eine "schlecht" Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 0,04 SGD, was einem Wert über dem letzten Schlusskurs von +17,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "gut" Bewertung. Zusammenfassend wird Ix Biopharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral" Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Ix Biopharma mit -65,35 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche weist eine mittlere Rendite von 5,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Ix Biopharma mit 70,5 Prozent deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht" Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ix Biopharma werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "neutral" Rating führt. Somit wird der Aktie von Ix Biopharma bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral" vergeben.