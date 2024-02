iX Biopharma Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Ix Biopharma zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,04 SGD um -33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,04 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Ix Biopharma in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -65 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche ist dies eine Underperformance von -63,29 Prozent. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,19 Prozent, wobei Ix Biopharma 48,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ix Biopharma zeigt ein Signal von 100, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,64 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Ix Biopharma eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".