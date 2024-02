iSun Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "iSun":

Die Isun-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,32 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,206 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -35,63 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,24 USD, was einer Distanz von -14,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Isun-Aktie wird überwiegend positiv eingeschätzt, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der langfristige Stimmungsbild bezüglich Isun wird als "Neutral" bewertet, basierend auf der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Isun-Aktie zeigt einen Wert von 51,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 61,67 bewertet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Isun-Aktie aufgrund der technischen und sentimentalen Analyse mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" und "Neutral" eingeschätzt.