iSpecimen Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Ispecimen-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,16 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,58 USD, was einen Unterschied von -50 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (0,57 USD) zeigt sich der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,75 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ispecimen-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ispecimen-Aktie liegt bei 45 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis (42,94) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ispecimen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ispecimen durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ispecimen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Ispecimen-Aktie.