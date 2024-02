iSign Aktie: Das ist ein Knall!

Die Diskussionen über Isign in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,11 USD für den Schlusskurs der Isign-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0001 USD, was einem Unterschied von -99,91 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, wodurch die Isign-Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten und zeigt somit an, dass Isign weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass Isign überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Isign aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" führt. Aus diesem Grund erhält Isign eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.