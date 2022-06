iShares Global Clean Energy ETF: Sollten Sie jetzt kaufen?

Jüngst machten Neuigkeiten die Runde, in denen bekannt wurde, das Gas aus Russland musste abermals reduziert werden. Hintergrund dafür ist, dass Siemens eine Nord-Stream-Gasturbine in Montenegro gewartet hat, aber aufgrund der Sanktionen nicht zurückliefern darf. Profiteur der Gemengelage dürfte der Sektor der erneuerbaren Energie sein. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den iShares Global Clean… Hier weiterlesen