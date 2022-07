iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ET: Kurspotenzial ist reichlich vorhanden …

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ET gehört zum Unternehmen BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00B87G8S03 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Seit dem 03. Oktober 2012 ist iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ET tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 158.191.456,00 Euro. Mit 80 Euro beendete iShares Global AAA-AA… Hier weiterlesen