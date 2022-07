iShares Core DAX ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am 5. Juli ist der Dax 40 auf ein neues mehrjähriges Tief abgerutscht. Es wurde mit 12.390,95 Zählern am Börsenplatz Xetra generiert. Damit bestätigt sich der übergeordnete markttechnische Abwärtstrend. Bietet es sich hier wirklich schon an, einzusteigen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den iShares Core DAX ETF jetzt zu kaufen oder ein Sparplan einzurichten.… Hier weiterlesen