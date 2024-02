Mit iRobot wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie des Unternehmens Irobot wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter als schlechter bewertet, da die Dividende bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 15,5 % liegt. Dies führt zu einer Differenz von 15,5 Prozentpunkten und einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Irobot-Aktie abgegeben, wovon 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 51 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 308,98 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,47 USD, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter verzeichnete die Aktie von Irobot in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,28 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,68 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -19,6 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Irobot 15,52 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Irobot in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Dadurch wird die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.