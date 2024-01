Die iRobot-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Irobot in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Kommentaren der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung des Titels als "Schlecht" betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Anleger-Stimmung die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Irobot derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 15,41 Prozentpunkte (0% gegenüber 15,41%). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Irobot im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -23,28 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,74 Prozent, wobei Irobot mit 25,01 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung wurde in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Irobot vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates zu Irobot aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten basierend auf dem aktuellen Kurs von 30,21 USD eine Entwicklung von 68,82 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 51 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".