Die iRobot-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Irobot hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 33,62 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,42 Prozent, was bedeutet, dass Irobot aktuell 25,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Irobot derzeit eine Rendite von 0 % aus, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 %. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch es ein "Gut"-Rating erhält.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Irobot beträgt derzeit 85,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Irobot weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Irobot-Aktie damit als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

iRobot kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich iRobot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen iRobot-Analyse.

iRobot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...