iRobot Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Irobot. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,86 Punkte, was bedeutet, dass Irobot momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 85,53, was darauf hindeutet, dass Irobot überkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Irobot 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Irobot vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 314,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 51 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Dividendenpolitik von Irobot schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Haushalts-Gebrauchsgütern. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Irobot wurden auch untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Irobot weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Aktie von Irobot bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.