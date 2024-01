iRobot Aktie: Der weitere Knall!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Irobot-Aktie ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 85,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Irobot-Aktie damit in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Irobot 68, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62 eine überbewertete Position darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Irobot derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 %. Aufgrund dieser Differenz von 15,41 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.