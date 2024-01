iRobot-Aktie: Das war’s dann

Die iRobot-Aktie (WKN: A0F5CC) verlor am Montag im US-Handel abermals rund -8% an Wert und setzte damit ihren dramatischen Kurssturz weiter fort. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs des Herstellers von Haushaltsrobotern um -60% in den Keller gerauscht. Ist der Deal mit Amazon nun endgültig vom Tisch?