iRobot Aktie: Das war abzusehen!

Die Irobot-Aktie wird von Analysten als neutral bewertet, basierend auf 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine aktuellen Updates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51 USD, was einen potenziellen Anstieg um 275 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 13,6 USD bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 15,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Irobot-Aktie eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend negative Bewertung für die Irobot-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.