iRobot Aktie: Das liegt auf Eis

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Irobot einen Wert von 68, was bedeutet, dass die Börse 68,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt von vergleichbaren Werten im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter", der derzeit bei 40 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch konzentrierten sich Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Irobot. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Irobot investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 15,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft wird.

Von den 1 Analystenbewertungen für die Irobot-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren keine als "Gut" eingestuft, eine als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Irobot aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 420,94 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 9,79 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Irobot somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.