iRobot Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Irobot schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies ist 607,38 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 607,38 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zur Beurteilung "Schlecht".

Aktuell wird die Irobot-Aktie von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Irobot. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (51 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 37,17 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,18 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Irobot also eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Irobot lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Irobot in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Irobot-Aktie hat einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis (36,41) einen neutralen Wert. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Irobot.