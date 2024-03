iRobot Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Bei Irobot gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab keine auffälligen positiven oder negativen Themen, daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Irobot derzeit mit einem Wert von 77,59 als überkauft gilt. Eine Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen überkauften Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 68,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird ein um 69 Prozent höherer Wert gezahlt, daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass aus den letzten zwölf Monaten die Mehrheit der Einschätzungen neutral ist. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 51 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Zusammenfassend erhält die Irobot-Aktie basierend auf den genannten Kriterien insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.