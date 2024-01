iRobot Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Sentiment und Buzz um Irobot kann über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt die Aktie jedoch nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsveränderung war ebenfalls eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Irobot-Aktie ein Durchschnitt von 38,73 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,52 USD, was einem Unterschied von -3,12 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt (+6,68 Prozent) führt hingegen zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich. Somit erhält Irobot insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,45 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" 41,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,17 Prozent, wobei Irobot aktuell 32,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Irobot auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 0 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 51 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Irobot daher die Bewertung "Gut".