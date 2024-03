iRobot Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Aktie von Irobot wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 68,93 ist 69 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 40,71. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Irobot derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Irobot zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt eine negative Entwicklung der Aktie. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Aktie von Irobot aus den verschiedenen Analyse-Perspektiven.