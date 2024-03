iRobot Aktie: Der absolute Knall!

Irobot: Aktienanalyse zeigt schlechte Performance

Die Aktie von Irobot weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" unrentabel ist. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie in den vergangenen Monaten erhöht war. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut" für diesen Faktor. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Irobot.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -66,93 Prozent erzielt, was 60,03 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -6,27 Prozent um 60,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Irobot liegt bei 68, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,67 deutlich höher ist. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als überbewertet eingeschätzt und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.