iRobot Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Aktie des Unternehmens Irobot zeigt, dass der Kurs von 9,79 USD derzeit um -45,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -70,65 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum eine starke Aktivität zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Irobot erfährt hingegen kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit ein langfristiges Stimmungsbild, das als "Gut" eingestuft wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses wird deutlich, dass im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" die Rendite von Irobot um -66,93 Prozent liegt, was mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,89 Prozent aufweist, liegt Irobot mit 62,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 68 liegt, was bedeutet, dass die Börse 68,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Irobot zahlt. Dies ist 71 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt momentan bei 40, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.