iRobot-Aktie: Was für eine Berg- und Talfahrt!

Die iRobot-Aktie (WKN: A0F5CC) ist dieser Tage von massiven Kursschwankungen geprägt. Am vergangenen Freitag schoss das Papier des Haushaltsroboterherstellers um fast +40% in die Höhe. Am Montag gab die iRobot-Aktie jedoch wieder rund -17% ab. Was steckt hinter der Berg- und Talfahrt von iRobot?