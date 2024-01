iRobot Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Robotikhersteller Irobot schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz beträgt 15,41 Prozentpunkte (0 % gegenüber 15,41 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Irobot damit 41,01 Prozent unter dem Durchschnitt (10,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,17 Prozent. Irobot liegt aktuell 32,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Irobot auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 51 USD, was einer Erwartung in Höhe von 35,93 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 71,79 Punkten, was bedeutet, dass die Irobot-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,39, was bedeutet, dass Irobot weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Irobot eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.