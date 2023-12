iRobot Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung rund um die Aktie von Irobot ist größtenteils negativ, wie von unseren Analysten auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Auch in den Kommentaren der Nutzer der sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen über Irobot angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Irobot beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 44,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Irobot liegt im neutralen Bereich bei 36,06, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Aktie von Irobot in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -30,29 Prozent erzielt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Irobot mit -30,45 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Irobot mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt für "Haushalts-Gebrauchsgüter", was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Basierend auf diesen Bewertungen und Analysen erhält die Aktie von Irobot insgesamt eine negative Bewertung hinsichtlich der Stimmung, des RSI, des Branchenvergleichs und der Dividendenpolitik.