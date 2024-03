iRobot Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen war die Diskussion hauptsächlich positiv, aber an zehn Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen haben die Anleger auch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Irobot gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Irobot nun bei 34,49 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 11,29 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -67,27 Prozent zum GD200 und einer entsprechenden Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 23,39 USD, was einen Abstand von -51,73 Prozent zur Folge hat und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Stimmung verstärkt oder sogar gedreht werden kann. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Irobot wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion intensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, sodass kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (15,38 %) ist die Dividende von Irobot mit 0% niedriger zu bewerten, da die Differenz 15,38 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".